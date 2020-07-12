Вашингтон, , 13:46 — REGNUM Использование специальных наклеек, который позволяют закрывать встроенные в ноутбуки видеокамеры, может привести к повреждению экрана. Об этом сообщается в блоге технической поддержки компании Apple.

Некоторые пользователи ноутбуков предпочитают наклеивать на встроенные в устройства видеокамеры специальные накладки. Они позволяют при необходимости открывать видеокамеру, в остальное же время эти пластиковые «шторки» физически блокируют работу камеры.

В службе технической поддержки Apple предупреждают, что подобные приспособления не рекомендуется использовать на ноутбуках MacBook, MacBook Air или MacBook Pro. В компании объясняют, что при закрытии крышки ноутбука между экраном и клавиатурой остаётся минимальный зазор. Поэтому дополнительные накладки могут повредить экран устройства.

Вместо физических приспособлений в Apple рекомендуют использовать программные решения. Эксперты напоминают, что возле камеры размещён специальный индикатор, который загорается зелёным светом при её активации. В качестве дополнительной меры безопасности можно установить разрешение на использование видеокамеры для каждой программы.

Тем же, кто не может отказаться от физической защиты видеокамеры, в Apple советуют использовать накладки не толще обычной бумаги для принтера (0,1 мм). Также рекомендуется не использовать накладки, которые оставляют следы от клея.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле разработчики рассказали, что в новой версии iOS 14 для смартфонов от Apple будет добавлено несколько функций по защите конфиденциальности пользователей. Одной из таких функций станет активация специальных индикаторов при включении видеокамеры или микрофона устройства.

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