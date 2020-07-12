Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Председатель Федеральной комиссии по связи США (FCC) Аджит Пай призвал своих коллег одобрить развёртывание спутниковой группировки Kuiper компании Amazon. Пай сообщил об этом на своей странице в социальной сети Twitter.

Компания Amazon подала соответствующий запрос в FCC в июле 2019 года. Получивший название Kuiper проект предполагает создание группировки из 3236 спутников, предназначенных для предоставления широкополосного доступа к сети интернет. Планируется, что спутники будут размещены на околоземной орбите высотой от 590 до 630 километров, а зона покрытия охватит всю поверхность Земли.

«Сегодня я предложил коллегам одобрить проект Kuiper по созданию и эксплуатации спутниковой группировки. Подобные проекты позволят предоставить услуги широкополосного доступа в США и во всём мире», — сообщил Аджит Пай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, параллельно схожую спутниковую группировку для предоставления доступа к сети интернет разворачивает другая американская компания — SpaceX. Очередной запуск спутников этой группировки Starlink назначен на 14 июля.

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