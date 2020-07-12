Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Американская компания Google начала собирать отзывы у тестировщиков новой версии мобильной операционной системы Android 11. Об этом сообщает портал 9to5google.

Google переходит к финальной стадии тестирования Android 11. Ожидается, что стабильная версия операционной системы будет представлена в сентябре, а владельцы смартфонов Pixel от Google могут получить доступ к тестовой сборке Android 11 Beta 2.

Сообщается, что Google запустила массовый опрос среди участников тестовой программы. Их спрашивают об опыте использования, производительности и выявленных проблемах.

«Это поможет выявить нам улучшения или ухудшения между разными тестовыми версиями и выявить основные проблемные области», — отмечают в Google.

Разработчики получили доступ к тестовой версии Android 11 ещё в начале 2020 года. Они обнаружили, что новая версия включает API-интерфейс для поддержки сетей 5G, улучшенную систему безопасности, а также встроенную поддержку устройств с несколькими экранами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне разработчики выяснили, что в Android 11 будет добавлен аналог программы для Windows «Корзина», предназначенной для временного хранения удалённых файлов.

Читайте ранее в этом сюжете: В новой версии Android появится «Корзина» для удаляемых файлов — СМИ