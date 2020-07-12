Пекин, , 10:51 — REGNUM Сотрудники научно-исследовательского подразделения китайской корпорации Alibaba на основе технологий искусственного интеллекта разработали систему поддержки медиков при проведении ортопедических операций. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Эта система позволяет определить нужное положение инструментов для проведения хирургической операции. Подобные системы использовались и ранее, однако новая система отличается более высокой точностью и скоростью работы — для определения нужного положения требуется менее одной секунды.

Отмечается, что новая разработка была одобрена на 23-й Международной конференцией по медицинским изображениям и компьютерному вмешательству. Ожидается, что в ближайшем будущем она будет внедрена в нескольких больницах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года группа учёных из Китая представила систему автоматической диагностики рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта на основе эндоскопической визуализации.