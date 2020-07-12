Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Тестовые версии операционных систем iOS 14 и iPadOS 14 стали доступны для всех пользователей смартфонов и планшетных компьютеров от Apple. Об этом сообщает электронный журнал ZDNet.

Компания Apple представила новые версии мобильных операционных систем для смартфонов и планшетов на конференции WWDC в конце июня. Первое время iOS 14 и iPadOS 14 могли установить только разработчики, одна сейчас компания перевела тестирование в открытую стадию.

Установить новые версии операционных систем могут все владельцы Apple ID, принявшие соглашение об участии в бета-тестировании. В Apple предупреждают, что тестовые версии могут содержать ошибки, поэтому не рекомендуется устанавливать это программное обеспечение на устройства, которые критически важны, например, для работы.

В новой версии операционной системы для смартфонов iOS 14 переработан визуальный интерфейс, улучшен голосовой помощник и блок виджетов. Ожидается, что стабильная версия системы будет представлена осенью 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле разработчики обнаружили в тестовой версии iOS 14 ряд изменений, направленных на улучшение защиты личной информации пользователей. В частности, после установки этой системы специальные индикаторы будут срабатывать при использовании камеры или микрофона смартфона каким-либо приложением.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple усилит защиту личной информации владельцев смартфонов в iOS 14