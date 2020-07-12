Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Функция добавления контактов с помощью QR-кодов теперь поддерживается в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщается в блоге компании Facebook, которой принадлежит мессенджер.

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В Facebook отмечают, что основным применением новой функции станет связь между пользователями WhatsApp и различными компаниями. На сегодняшний день специальным интерфейсом WhatsApp Business API пользуется более 50 млн организаций во всём мире.

С помощью новой функции, например, владельцы магазинов розничной торговли смогут размещать специальный QR-коды, отсканировав которые посетители смогут получить доступ к чату. В этом чате компания может размещать сведения о товаре, каталоги и другую информацию.

«С помощью QR-кодов можно легко начать общение с бизнесом. Ранее, когда люди сталкивались с интересными компаниями, они должны были добавлять их номера WhatsApp к своим контактам, по одному номеру за раз. Теперь вы можете просто отсканировать QR-код, который компания отображает на витрине магазина, упаковке товара или квитанции», — добавили в Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в мессенджере WhatsApp максимальное количество участников групповых видеозвонков было увеличено с четырёх до восьми человек.

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