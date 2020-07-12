Гуанчжоу, Китай, , 09:25 — REGNUM Китайская компания WeRide получила разрешение на испытания автомобилей без водителя на дорогах общего пользования. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Полученное от местных властей разрешение на испытания охватывает несколько районов в городе Гуанчжоу. В WeRide отметили, что это разрешение стало первым подобным в Китае.

Компания тестирует беспилотные автомобили уже несколько лет, а в городе Гуанчжоу даже работает соответствующая служба такси. Однако при всех предыдущих поездках за рулём автомобиля находился специалист компании, который контролировал систему беспилотного вождения.

Во время предстоящих испытаний на дороги Гуанчжоу впервые выедут автомобили без людей. При этом компания обеспечит ряд мер безопасности, включая дистанционный контроль.

«Я уверен, что WeRide станет первой компанией, которая предоставит жителям Китая надежные услуги беспилотных такси», — подчеркнул основатель и исполнительный директор WeRide Тони Хан Сюй.

Разработкой беспилотных автомобильных систем в Китае занимается ещё несколько компаний, включая Apollo Baidu, AutoX, Pony. ai и гиганта DiDi. Эти компании уже тестируют свою беспилотные автомобили в нескольких городах, включая Шанхай и Чанша, однако во время всех поездок за рулём находятся сотрудники компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне представитель DiDi Мэн Син заявил, что к 2030 году компания планирует использовать в своей службе такси до одного миллиона беспилотных автомобилей.