Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Американская компания SpaceX перенесла на 14 июля запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом спутников Starlink. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети Twitter.

Запуск очередной партии спутников Starlink неоднократно переносился из-за технических проблем и неблагоприятных погодных условий. Очередная попытка запуска была назначена на 11 июля, однако в SpaceX отложили старт, «чтобы получить больше времени для проверок». Планируется, что запуск с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида состоится 14 июля.

В ходе предстоящего запуска ракета-носитель Falcon 9 должна вывести на околоземной орбиту 57 спутников системы Starlink и сопутствующую полезную нагрузку — два спутника дистанционного зондирования Земли BlackSky компании Spaceflight Industries.

Этот запуск станет уже десятым в рамках программы спутникового интернета Starlink. В настоящее время на околоземной орбите развёрнуто 538 спутников, а общее количество аппаратов в составе группировке должно составить несколько десятков тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на околоземную орбиту навигационный спутник системы GPS в интересах Космических сил США.

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