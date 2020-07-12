Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Тайваньская компания Foxconn запустила опытное производство линз для очков виртуальной и дополненной реальности от Apple. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники в отрасли.

Сообщения о том, что Apple работает над одним или несколькими устройствами виртуальной реальности начали появляться в 2019 году. В сентябре прошлого года разработчик Стив Троутон-Смит обнаружил относящиеся к VR-устройству файлы в операционной системе iOS 13, позже работу Apple над такими устройствами подтвердил аналитик компании TF Securities Минг-Чи Куо и агентство Bloomberg.

По данным The Information, Apple и Foxconn (главный производственный партнёр американской компании) работают над будущими гарнитурами в течение трёх последних лет. Сообщается, что разработка ведётся на фабрике Foxconn в Чэнду, где также находится большая часть производства планшетных компьютеров iPad.

Отмечается, что в мае специалисты завершили технические проверки прототипов и начали опытное производство первой массовой партии линз для гарнитур виртуальной реальности. Планируется, что эти линзы будут лишь немного толще, тем те, что используются в обычных оптических очках. Ожидается, что готовые устройства появятся в 2021 или 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года компания Apple приобрела стартап NextVR, специализирующийся на технологиях виртуальной реальности.

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