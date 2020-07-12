Пекин, , 07:49 — REGNUM Руководство китайской корпорации Huawei запросило встречу с премьер-министром Великобритании, где намерено обсудить вопрос демонтажа оборудования для сетей 5G, сообщает газета The Sunday Times.

Ожидается, что Huawei запросит отсрочку по демонтажу своего оборудования, установленного в Соединенном Королевстве для работы сетей связи стандарта 5G. В обмен Huawei обещает продолжить сопровождение своего оборудования в Великобритании, которое используется в сетях 2G, 3G и 4G. Газета не исключает, что просьбу китайской корпорации могут удовлетворить.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 стало известно о планах британского правительства отказаться от использования оборудования Huawei для создания сетей 5G в Соединенном Королевстве. Предположительно оборудование китайской корпорации будет демонтировано к 2025 году.

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