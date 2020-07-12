Париж, , 07:29 — REGNUM Пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 с косомдрома «Куру» во Французской Гвиане перенесён на 16 октября. Об этом сообщается на сайте Германского центра авиации и космонавтики (DLR).

Первоначально этот запуск планировали провести 6 марта. Этим планам помешала неполадка с разгонным блоком «Фрегат», для устранения которой потребовалось вмешательство специалистов.

Позже в марте правительство Франции приостановили запуски с космодрома «Куру» из-за вспышки коронавирусной инфекции. Российские специалисты покинули космодром и вернулись на него после снятия ограничений в июне.

Объединённые Арабские Эмираты планируют использовать спутник Falcon Eye 2 в разведывательных целях. Попытка запуска первого аппарата этой серии была предпринята в июле 2019 года, однако спутник был уничтожен в результате неудачного запуска с европейской ракетой-носителем Vega.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня из аэропорта «Внуково» в аэропорт Кайенна во Французской Гвиане прибыл самолёт Gulfstream G550 с российскими специалистами НПО им. Лавочкина. Они должны устранить утечку токсичного топлива в разгонном блоке «Фрегат», который будет использоваться при запуске спутника Falcon Eye 2.