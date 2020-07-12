Москва, , 04:58 — REGNUM Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником ОАЭ на борту с космодрома Куру перенесен на октябрь, сообщает пресс-служба Авиационно-космического центра Германии.

Изначально пуск планировался на 6 марта, однако был выявлен ряд замечаний к разгонному блоку ракеты-носителя. На тот момент речь шла о переносе запуска на первую половину апреля. Однако затем все подготовительные работы были приостановлены в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Теперь, согласно обновленным данным, запуск «Союза-СТ» запланирован на 16 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в российском разгонном блоке «Фрегат» ракеты-носителя «Союз-СТ» выявили утечку токсичного топлива. В июне на космодром прибыли российские специалисты для устранения неисправности.

Читайте ранее в этом сюжете: На космодроме «Куру» устраняют последствия утечки оксилителя из «Фрегата»