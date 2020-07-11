Москва, , 17:00 — REGNUM Пресс-служба Северного флота России опубликовала видеоматериалы с кадрами запуска ракет в Баренцевом море. Соответствующее видео было размещено 11 июля в интернете.

На видео запечатлен запуск противокорабельных ракет «Вулкан» и «Гранит» с тяжелого атомного крейсера «Пётр Великий».

Напомним, указанное судно находится в составе военно-морского флота России с 1998 года. Корабль приспособлен для уничтожения авианосных групп потенциального противника.

Судно оборудовано системой С-300Ф, а также ракетным комплексом «Гранит».