Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Компания Microsoft добавит в приложение «Ваш телефон» для операционной системы Windows 10 возможность подключения нескольких смартфонов. Об этом сообщает TechRadar.

Приложение «Ваш телефон» (Your Phone) было выпущено в 2018 году. Оно используется для связи компьютеров под управлением Windows 10 с Android-смартфонами. После синхронизации устройств приложение позволяет отображать экран смартфона на мониторе компьютера или ноутубка, а также совершать с помощью них звонки и отправлять SMS-сообщения.

В настоящее время приложение поддерживает возможность синхронизации компьютера только с одним смартфонов, однако в Microsoft работают над расширением возможностей программы. Участники программы Windows Insiders получили возможность синхронизации нескольких смартфонов с компьютеров в тестовом режиме. Ожидается, что эта функция будет добавлена в одном из ближайших обновлений Windows 10.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в приложение «Ваш телефон» для Windows 10 были добавлены возможности отслеживания уровня заряда батареи смартфона и ответа с помощью компьютера на уведомления, приходящие на мобильное устройство.

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