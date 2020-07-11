Москва, , 14:02 — REGNUM Запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука» к Международной космической станции запланирован на апрель 2021 года. 11 июля об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным агентства, такие сроки запуска установлены в ракетно-космической корпорации «Энергия». Отмечается, что в настоящее время устранены все замечания, выявленные в процессе испытаний. Ранее в Роскосмосе сообщали, что запуск «Науки» состоится в 2021 году, не уточняя сроки.

Первоначально модуль «Наука» планировали включить в состав МКС ещё в 2007 году. Сроки запуска неоднократно переносились, а в 2013 году в трубопроводах системы заправки модуля были выявлены посторонние металлические частицы. После этого была проведена модернизация модуля, а в 2019 году штатные баки прошли испытания после устранения неполадок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в Роскосмосе рассказали об одних из первых экспериментов, которые будут проведены на новом российском модуле МКС. В частности, в модуле «Наука» пройдут эксперименты по выращиванию кристаллов для инфракрасных датчиков и опыты по изучению образования и развития эмбрионов в яйцах птиц.

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