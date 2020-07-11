Вашингтон, , 13:03 — REGNUM На аукционе Heritage картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1985 года выпуска продан за $114 тыс. Об этом сообщил журналист и коллекционер игр Крис Колер на своей странице в социальной сети Twitter.

Журналист отметил, что проданный анонимному лицу картридж с видеоигрой Super Mario Bros. для приставки Nintendo Entertainment System (NES) установил рекорд среди всех подобных сделок. Колер добавил, что предыдущий рекорд также принадлежал Super Mario Bros. — другой картридж с этой видеоигрой был продан в 2019 году за $100 тыс.

Платформенная аркада Super Mario Bros. была выпущена в версии для восьмибитной приставки NES в 1985 году. Она стала одной из самых продаваемых игр в истории, а общее количество проданных физических носителей с копиями игры превысило 40 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года создатель серии видеоигр Super Mario Bros. Сигэру Миямото был признан почётным деятелем культуры в Японии.