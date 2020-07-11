Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом спутников Starlink назначен на 11 июля, сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида запланирован на 11 июля в 17:54 по московскому времени. В результате этого пуска ракета-носитель Falcon 9 выведет на околоземную орбиту 57 спутников группировки Starlink. В качестве сопутствующей полезной нагрузки на орбиту также будут выведены два спутника дистанционного зондирования Земли BlackSky компании Spaceflight Industries.

Первоначально в SpaceX планировали провести этот запуск 23 июня. Старт несколько раз переносился из-за необходимости дополнительных предстартовых проверок и неблагоприятных погодных условий.

Компания SpaceX разворачивает группировку Starlink для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Предстоящий запуск станет восьмым в рамках программы Starlink в 2020 году. В настоящее время на околоземную орбиту в результате и девяти запусков выведено 538 спутников этой группировки. Планируется, что общее количество этих спутников будет доведено до нескольких десятков тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле основатель SpaceX Илон Маск заявил, что открытое тестирование системы спутникового интернета Starlink начнётся осенью 2020 года.

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