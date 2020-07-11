Вашингтон, , 11:57 — REGNUM Вышедшая в 2019 году Android 10 стала самой быстрораспространяемой мобильной операционной системой от Google. Об этом сообщается в блоге компании.

Финальная версия Android 10 была представлена 3 сентября 2019 года. За первые пять месяцев эта версия ОС была установлена на 100 млн устройств. Отмечается, что Android 10 для преодоления этой отметки потребовалось на 28% меньше времени, чем девятой версии этой системы — Android Pie.

Через десять месяцев после релиза под Android 10 работает уже 400 млн мобильных устройств. Android Pie за такой же период была установлена менее чем на 300 млн устройств. Внедрение более ранних версий Android проходило ещё медленнее. В частности, за десятимесячный срок со дня запуска Android Oreo была установлена на 100 млн устройств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в Google предупредили, что более миллиарда Android-смартфонов под управлением Android 6.0 и более ранних версий не получили одного обновления безопасности в 2019 году.

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