Москва, , 10:58 — REGNUM Коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 11 июля, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Данная операция будет проведена с целью формирования баллистических условий перед запусками к орбитальной станции двух российских кораблей: грузового «Прогресс МС-15» и пилотируемого «Союз МС-17». Планируется, что 11 июля в 22:15 мск будут запущены двигатели корабля «Прогресс МС-14», состыкованного со станцией. Двигатели проработают 277 секунд, в результате чего средняя высота орбиты МКС уменьшится на 1 км и составит около 418 км над поверхностью Земли.

3 июля высота орбиты МКС была внепланово скорректирована для уклонения от возможного столкновения с объектом космического мусора. Позже в американском аэрокосмическом агентстве NASA заявили, что коррекция орбиты потребовалась для уклонения от обломка российской ракеты-носителя «Протон», запущенной в сентябре 1987 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля техническое руководство Роскосмоса допустило корабль «Прогресс МС-15» к заправке. Запуск грузового корабля назначен на 23 июля.

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