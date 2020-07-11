Москва, , 09:05 — REGNUM Первые составные части стартового стола для ракет-носителей семейства «Ангара» прибыли на космодром «Восточный» в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Доставленные с помощью железнодорожных платформ составные части стартового стола выгружены на площадке для хранения технологического оборудования. Отмечается, что вес каждой секции превышает 50 тонн.

Крупногабаритные части пускового стола будут доставлены на космодром из Северодвинска по Северному морскому пути судном «Баренц». Погрузка элементов общей массой около 400 тонн начнётся 11 июля. Отправка судна запланирована на 17 июля.

«Все этапы по поставке составных частей пускового стола для «Ангары» на космодром «Восточный» осуществляются в соответствии с графиком, утвержденным Роскосмосом», — подчеркнули в госкорпорации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в Роскосмосе заявили, что основные инженерные сооружения второй очереди строительства космодрома «Восточный» будут готовы к 2022 году. Пуск ракеты «Ангара» с нового стартового стола запланирован на конец 2023 года.

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