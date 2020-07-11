Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Представители США и Японии подписали совместную декларацию о сотрудничестве в рамках программы освоении Луны и других проектов в космосе. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Декларация о сотрудничестве была подписана в ходе видеоконференции, прошедшей 10 июля. Со стороны США документ подписал глава NASA Джим Брайденстайн, со стороны Японии — министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагиуда.

Декларация оговаривает сотрудничество двух стран в рамках Международной космической станции, американской программы по освоению Луны Artemis, а также при строительстве окололунной станции Gateway. Отмечается, что это соглашение охватывает как пилотируемые программы, так и проекты, которые будут реализовываться с помощью автоматических миссий.

«Подписание этой декларации о намерениях базируется на долгой истории сотрудничества между США и Японией в космосе. Мы высоко ценим поддержку программы Artemis со стороны Японии и надеемся на расширение сотрудничества за пределы Международной космической станции, включая освоение Луны и программы в дальнем космосе», — отметил глава NASA Джим Брайденстайн.

Американская программа Artemis предусматривает отправку пилотируемой миссии на Луну в 2024 году. Более поздние этапы этой программы включают создание долговременной обитаемой лунной базы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне заместитель главы NASA по пилотируемым программам Кэти Лидерс заявила, что не может гарантировать соблюдение сроков по программе Artemis, включая высадку астронавтов в 2024 году.

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