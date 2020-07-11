Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Мировые поставки персональных компьютеров во втором квартале 2020 года выросли на 11,2% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании IDC, опубликованный на сайте организации.

По оценкам экспертов IDC, во втором квартале 2020 года во всём мире было поставлено 72,3 млн компьютеров, включая моноблоки, ноутбуки и настольные ПК. В этом отчёте не рассматриваются поставки серверов и планшетных компьютеров.

Специалист IDC Джитеш Убрани отметил, что рост объёма поставок связан с пандемией коронавирусной инфекции, приведшей к росту спроса на компьютеры для работы на дому, а также в сфере цифрового обучения.

«Остаётся неясным, сохранится ли этот спрос во время рецессии после COVID-19, поскольку компании сокращают бюджеты, а обучение и работа предприятий возвращается в обычный режим», — добавил Убрани.

Лидером рынка по поставкам персональных компьютеров во втором квартале текущего года стала американская компания HP Inc. На долю HP пришлось 25% от общего объёма поставок (около 18,1 млн устройств). Вторую строчку заняла китайская компания Lenovo (24,1% доли рынка). Также в пятёрку крупнейших поставщиков вошли Dell Technologies (16,6%), Apple (7.7%) и Acer (6,7%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае председатель и генеральный директор Lenovo Ян Юаньцин заявил, что рынок персональных компьютеров продолжит расти в ближайшие два или три года.

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