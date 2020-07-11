Москва, , 07:15 — REGNUM Техническое руководство Роскосмоса приняло решение о допуске к заправке грузового космического корабля «Прогресс МС-15». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Решение о допуске к заправке было принято после заседания технического руководства на космодроме «Байконур». Перед транспортировкой на заправочную станцию корабль прошёл контрольное взвешивание и балансировку. После загрузки топлива в двигательную установку и систему дозаправки грузовой корабль будет возвращён в монтажно-испытательный корпус для завершения предполётной подготовки.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-15» запланирован на 23 июля. Корабль доставит на Международную космическую станцию грузы для обеспечения жизнедеятельности экипажа и материалы для научных исследований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля от МКС отстыковался грузовой корабль «Прогресс МС-13». Несгораемые части корабля были затоплены в специальном районе Тихого океана.

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