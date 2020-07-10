Москва, , 23:15 — REGNUM Россия не перестает удивляться заявлениям США о таких военно-технических разработках, о которых «даже подумать никто не может», сообщила 10 июля на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению Марии Захаровой, заявления президента США Трампа о «супер-пупер ракетах», летающих в 17 раз быстрее любых других ракет, производили бы ещё более грандиозное впечатление, если б попадали в цель.

«То, что у них есть «такое, о чем даже никто подумать не может», — это факт. Не перестаем удивляться буквально ежедневно. И про «лучшую военную технику». Скорость — это круто. Еще бы в цель попадали», — написала Захарова.

Не исключено, что таким образом она напомнила Вашингтону о «грандиозных» результатах последнего ракетного удара США по Сирии, когда большинство ракет либо не долетели до Сирии, либо прошли мимо целей.

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