Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM Специалисты Средне-Невского судостроительного завода начали работы по формированию монолитного стеклопластикового корпуса нового корабля противоминной обороны проекта 12 700 «Александрит», сообщает 10 июля ОСК.

В герметичной матрице при помощи отрицательного давления формируют корпус будущего корабля, одновременно пропитывая связующим веществом слои стеклоткани. На процесс пропитки должно уйти порядка 48 часов.

Церемония закладки корабля назначена на 24 июля 2020 года. Ему будет присвоено имя контр-адмирала Льва Давыдовича Чернавина, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота.

«Лев Чернавин» станет восьмым по счёту кораблем проекта 12 700 «Александрит», заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе.

Как сообщало ИА REGNUM, эти корабли относятся к новому поколению минных тральщиков и на данный момент не имеют аналогов в мире. Их главной особенностью являются корпуса из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии.

Такие корпуса отличаются повышенной прочностью, не подвержены коррозии, а срок их службы практически неограничен. Кроме того, они «немагнитны», что обеспечивает более высокую эффективность при поиске морских мин.

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