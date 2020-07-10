Минск, , 15:35 — REGNUM На Минском моторном заводе (ММЗ) стартовало производство новых дизельных двигателей MMZ-4DTI, заявил глава предприятия Александр Рогожник в интервью агентству БелТА.

По его словам, MMZ-4DTI создан минскими специалистами для внедорожников УАЗ и легких коммерческих автомобилей ГАЗель.

Отмечается, что партия первых двигателей в количестве 100 единиц уже приобретена кубинской компанией Transimport.

Новый силовой агрегат представляет из себя четырехцилиндровый рядный движок рабочим объёмом 2,1 литра мощностью 74 либо 140 л. с.

Стоит отметить, что моторами 4DTI не будут оснащаться новые модели — они предназначены только для вторичного рынка, поскольку агрегаты для первичной OEM-комплектации в России и ЕАЭС должны соответствовать экологическим требованиям «Евро-5». Такой версии мотора в линейке новинки пока нет.

Напомним, ММЗ является одним из самых крупных производителей силовых агрегатов для авто и тракторов в СНГ.

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