Тольятти, Самарская область, , 15:00 — REGNUM На заводе «ЛАДА Запад Тольятти» стартовала сборка внедорожников Niva под маркой Lada. Об этом сообщает пресс-служба компании.

О новом бренде теперь напоминает логотип Lada на решётке радиатора и руле «Нивы».

Первая Niva (2123) сошла с заводского конвейера АвтоВАЗа в 2000 году под маркой Lada, однако спустя два года авто стало производиться под американским брендом Chevrolet на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ.

Сборка кузова, шасси и движка Niva производилась на заводе АвтоВАЗа, а на партнерской производственной площадке проходила окраска и финальная сборка внедорожника. За всё время выпуска изготовлено более 700 тыс. машин Niva.

«Целесообразность получения внедорожника Niva в портфель LADA связан с возможностью имиджевого разделения двух моделей — 4×4, как более утилитарного и бескомпромиссного внедорожника, и Niva, как более комфортного автомобиля», — заявил управляющий «Объединенной Автомобильной Корпорацим — РРТ» Сергей Новосельский.

Напомним, по итогам мая 2020 года в РФ было продано новых легковых машин Lada на сумму 9,7 млрд рублей, а за первые первые пять месяцев этого же года объем выручки, полученной от продажи данных авто, превысил 64 млрд рублей.

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