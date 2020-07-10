Токио, , 14:17 — REGNUM Японский автопроизводитель Mitsubishi представил модель Eclipse Cross в комплектациях Outdoor и Sport для авторынка Бразилии. Об этом сообщается на сайте компании.

Комплектация Outdoor имеет брутальный внешний вид, который включает в себя большие накладки на колёсные арки чёрного цвета и дополнительные буксировочные проушины. Салон такого авто отличается наличием контрастной прострочки.

Кроссовер в вариации Sport оснащён накладками на колёсных арках того же цвета, что и кузов. Кроме того, «спортивная» версия имеет две решётки-воздуховоды. Декор автомобиля выполнен в чёрном цвете, а тормозные колодки окрашены в красный цвет.

В обеих версиях под капотом работает 165-сильный турбированный мотор рабочим объёмом 1,5 литра. Он агрегатируется с вариатором и приводом 4×4 с муфтой на задней оси.

Напомним, в начале июля стоимость пикапов Mitsubishi L200 в России выросла на 0,7−0,9%. Цена не изменились только на одну версию модели — Intense.

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