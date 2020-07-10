Москва, , 12:52 — REGNUM В Московской области на основе УАЗа «Пикапа» был создан дом на колёсах. Ролик с автодомом размещён на канале «808» в YouTube.

Создатели назвали свой автодом «Эльбрус». Машина окрашена в чёрный цвет Raptor. Кроме того, специалисты компании оснастили машину оригинальной чёрной решёткой радиатора и такого же цвета кенгурятником. Также автомобиль имеет расширители арок, комплект внедорожных шин, шноркель, а также доработанную подвеску с увеличенным клиренсом.

Раскладывается жилой модуль автодома автоматически за 22 секунды. Снаружи имеются множество ниш и канистра на 20 литров для отопителя.

Внутри автодом оснащён холодильником, раковиной, кассетным санузлом. В жилом отсеке имеются три спальных места, зона для приёма пищи, а ещё отсек для аккумуляторной батареи.

Цена такого авто составляет 2,5 млн руб.

Ранее американская компания Storyteller Overland представила три новые версии автодома с электромотором для путешествий: Beast, Stealth Stels и Classic.

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