Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Компания Tesla разрабатывает новый автопилот, для которого не нужен будет водитель. Об этом глава компании Илон Маск рассказал на своей странице в социальной сети Twitter.

Стоит отметить, что сейчас на электрокарах Tesla установлен автопилот третьего уровня. Он является лучшим среди конкурентов. Но эта система в некоторые моменты требует вмешательство водителя.

На данном этапе автокомпания работает над улучшением охладительной системы бортового компьютера, так как новый функционал требует большей производительности, а следовательно нагрев компьютерных плат идёт сильнее.

Премьера инновационной системы планируется на ближайшие два-четыре месяца.

Ранее компания Tesla в Китае объявила о старте приёма заказов на пикап Cybertruck. При этом автопроизводитель ещё не приступил к производству электрокроссоверов.

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