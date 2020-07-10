Москва, , 11:33 — REGNUM По итогам июня 2020 года сеть автосалонов Fresh Auto (официальный дилер автомобилей Kia, Infiniti, Mitsubishi, Ford и ГАЗ) увеличила свои продажи на 2% по сравнению с июнем 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего за июнь нынешнего года было продано 2136 подержанных машин и 193 новых. Это на 76% больше, чем в мае.

В компании Fresh Auto считают, что рост продаж связан с постепенным выходом регионов из режима самоизоляции.

Больше всего продаж авто в рамках сети было в Ростове и Воронеже. Отмечается, что на онлайн-сервисе компании также идут активные продажи.

«В июне онлайн был продан 1141 автомобиль, что с учетом совокупно возросших продаж составило долю в 49%», — сообщил глава Fresh Auto Денис Мигаль.

Напомним, по итогам мая текущего года дилеры компании Fresh Auto в РФ реализовали на 30% больше машин, чем в мае прошлого года. Всего за отчётный месяц было продано 1190 подержанных и 136 новых автомобилей.

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