Рим, , 10:33 — REGNUM Итальянская компания Maserati провела испытания обновленного седана Ghibli. Снимки с тестов авто размещены на сайте Motor1.

Судя по снимкам, итальянский седан будет оснащён новой головной оптикой, иными задними фонарями и модернизированным бампером. Кроме того, небольшие изменения произойдут в салоне автомобиля.

Однако самым главным новшеством станет «мягкий» гибридный агрегат, который появится в модельной линейке Ghibli.

Ожидается, что гибридный двигатель будет включать в себя бензиновый четырехцилиндровый мотор.

В салоне автомобиля появится современная информационно-развлекательная система Uconnect и расширенный комплект опций безопасности.

Премьера новинки запланирована на 16 июля 2020 года.

Ранее британская компания Mini провела тестирование прототипа хэтчбека Cooper SE с гибридным двигателем мощностью 220 «лошадей».

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