Пекин, , 10:23 — REGNUM Во время первого запуска китайской ракеты «Куайчжоу-11» возникли неполадки, в результате чего запуск был признан неудачным. Об этом 10 июля сообщает агентство «Синьхуа».

"Во время полета ракеты были обнаружены неполадки, запуск потерпел неудачу», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент проводятся мероприятия по установлению причин произошедшего и анализ информации.

Кроме этого, сообщается, что запуск «Куайчжоу-11» был проведен в 12:17 по местному времени (07:17 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного в центральной китайской провинции Ганьсу.

Отметим, «Куайчжоу-11» — это трехступенчатая твердотопливная ракета-носитель диаметром 2,2 м со стартовой массой около 78 тонн, которая запускается с подвижной колесной наземной установки и, как предполагается, была создана на базе китайской межконтинентальной баллистической ракеты DF-31.