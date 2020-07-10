Бангкок, , 09:51 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota провёл в Таиланде премьеру модели Corolla Cross 2021 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что новинка основана на модели Toyota Corolla, которая впервые появилась на рынке 54 года назад, а в качестве платформы для авто взята «тележка» Toyota New Global Architecture C (TGNA-C).

В моторной линейке Corolla Cross два силовых агрегата. Первый бензиновый 1,8-литровый мотор 2ZR-FBE имеет производительность 140 л. с., а второй — гибридный движок состоит из 600-вольтного электромотора мощностью 72 л. с. и 1,8-литрового атмосферного двигателя 2ZR-FXE производительностью 98 л. с.

Стоимость новинки пока не сообщается.

Ранее японский автопроизводитель Toyota анонсировал премьеру модернизированного семейства внедорожников и пикапов Toyota TRD Pro следующего поколения. Все они будут окрашены в цвет Lunar Rock.

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