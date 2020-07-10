Рим, , 09:32 — REGNUM Итальянское тюнинг-ателье Ares Design продемонстрировало журналистам суперкар Panther ProgettoUno, стилизованный под культовый спортивный автомобиль De Tomaso Pantera. Видео с показа размещено на канале Automotive Mike в YouTube.

В качестве основы для новинки была выбрана модель Lamborghini Huracan. Кузов же модернизированного Panther ProgettoUno полностью изготовлен из углепластика.

В движение авто приводит 650-сильный атмосферный мотор V10 5.2, который сочетается с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Этот мотор позволяет набирать «сотню» за 3,1 секунды. Максимальная скорость модели составляет 350 км/ч.

Стоит отметить, что двухдверная Panther ProgettoUno является первой моделью серии Legends Reborn. Коллекция призвана «воскресить» ряд культовых авто прошлого.

Ранее итальянский автопроизводитель Lamborghini совместно с компанией The Italian Sea Group представили катер Tecnomar 63 в стиле супергибрида Lamborghini Sian.

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