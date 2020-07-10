Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance начало рестайлинг модели Corvette Z06 C7. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пакетом улучшений под названием HPE850 будет оснащено только 100 экземпляров Corvette Z06 C7.

Модернизированное авто получит доработанный компрессорный двигатель V8 6.2. Мотор будет обладать новыми головками цилиндров и другим распредвалом. Кроме того, у силового агрегата улучшена система забора воздуха и охлаждения движка. В результате мощность мотора выросла до 862 «лошадей» (969 Нм).

Более производительный двигатель сможет разгоняться с 0 до 97 км/ч за 2,6 секунды.

На новинку тюнинг-ателье будет оформляться гарантия (на два года или 38 тыс. км в зависимости от того, что наступит раньше).

Ранее стало известно, что компания Chevrolet планирует выпустить 20 181 единицу Corvette C8 2021 модельного года. Старт производства модели запланирован на 2 ноября 2020 года.

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