Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Семь кораблей ВМС США будут оснащены в ближайшее время лазерными комплексами ODIN, сообщает 9 июля издание The Drive.

На данный момент система энергетического оружия с лазерным наведением ODIN (Optical Dazzling Interdictor, Navy) установлена на эсминец USS Dewey.

Она предназначена для ослепления электронной и инфракрасной оптики и камер, используемых для разведки и наблюдения на кораблях, пилотируемых самолетах и беспилотных летательных аппаратах.

Планы установки этой системы на семь кораблей рассчитаны на ближайшие три года.

Кроме того, издание отмечает, что на базе системы ODIN в будущем могут быть разработаны еще более мощные лазерные вооружения.

Какие именно корабли в ближайшие три года оснастят системой ODIN, не уточняется. Наиболее вероятно, что это будут эсминцы класса Arleigh Burke. Также не исключается размещение лазерных систем и на авианосцах ВМС США.

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