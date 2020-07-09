Будапешт, , 22:13 — REGNUM В Германии прошли модернизацию первые танки Leopard 2A4, предназначенные для армии Венгрии, сообщает 9 июля издание Defence24.

Это первые единицы техники из общего заказа на сумму порядка миллиарда евро.

В частях венгерских сухопутных сил танки Leopard 2A4 должны заменить танки T-72M1 советского производства.

Германская компания Krauss-Maffei получила заказ на 44 танка Leopard 2A7+, которые именуются в контракте «заново изготовленными».

Скорее всего, речь идет о танках, прошедших капитальный ремонт и модернизацию.

Первая партия должна состоять из 12 таких машин, которыми будет укомплектована рота подготовки личного состава.

Всего до конца 2023 года Венгрия должна получить 44 танка Leopard 2A7+ и 24 самоходных гаубицы PzH 2000.

Кроме того, Венгрия намерена закупить для своих вооруженных сил 36 вертолетов H145M и H225M производства компании Airbus Helicopters и норвежские мобильные комплексы ПВО NASAMS с ракетами AMRAAM и AMRAAM-ER.

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