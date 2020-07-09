Москва, , 21:33 — REGNUM Четыре новейших многоцелевых истребителя Су-35С поступили в авиационную группу высшего пилотажа «Русские Витязи», сообщает 9 июля пресс-служба Минобороны России.

Новые самолёты перебазированы с авиазавода в Комсомольске-на-Амуре на базу авиагруппы в Подмосковье.

«Экипажи пилотажной группы завершили перебазирование с завода-изготовителя в г. Комсомольск-на-Амуре в пункт дислокации в подмосковной Кубинке, выполнив промежуточную посадку в Новосибирске», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Проверка и приём самолётов, а также контрольный облёт новой техники были проведены на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре.

«В настоящий момент авиационная группа высшего пилотажа полностью укомплектована современными образцами авиационной техники», — подчеркивается в сообщении Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, первые истребители Су-35С поступили в группу «Русские Витязи» в ноябре 2019 года. Ранее авиагруппа также получила истребители Су-30СМ.

Справка: Су-35 является сверхманёвренным многофункциональным истребителем поколения «4++», созданным на базе Су-27/Су-30 с элементами оборудования истребителя пятого поколения.

Истребитель оснащен одной из самых эффективных в мире бортовых радиолокационных станций с пассивной фазированной антенной решеткой, двигателями с изменяемым вектором тяги, вооружен 30-мм пушкой и несет широкий набор бомб и ракет на 12 точках подвески.

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