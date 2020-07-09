Севастополь, , 20:01 — REGNUM На Черноморском флоте проведены учения дизель-электрической подводной лодки «Колпино», в ходе которых было отработано глубоководное погружение с «покладкой на грунт», сообщает 9 июля пресс-служба флота.

В учениях принимало участие спасательное судно «Эпрон».

Экипаж подлодки «Колпино» осуществил несколько погружений на разные глубины, максимальная из которых составила 200 метров. При погружениях была отработана «покладка подлодки на грунт».

В ходе «покладки на грунт» экипаж отработал действия по управлению субмариной, проверил работу всех систем и механизмов подводной лодки в условиях глубоководного погружения.

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