Джакарта, , 18:12 — REGNUM Министр обороны Индонезии генерал-лейтенант Прабово Субианто намерен совершить визит в Москву для обсуждения вопроса покупки 11 истребителей Су-35, сообщает 9 июля CNBC Indonesia со ссылкой на посла РФ в Индонезии Людмилу Воробьеву.

По её словам, давление США не привело к отмене контракта, который будет реализован в ближайшее время.

Посол России отметила, что «угроза санкций со стороны США на самом деле не является чем-то новым: США всегда угрожали наложить санкции на любую страну, которая закупает российскую военную технику».

Как сообщало ИА REGNUM, контракт по закупке 11 многоцелевых истребителей Су-35 для ВВС Индонезии был подписан с АО «Рособоронэкспорт» в Джакарте 14 февраля 2018 года. Он должен был быть реализован к июлю 2020 года.

Позднее индонезийские власти подтвердили сообщения СМИ о том, что США угрожают Джакарте санкциями в рамках акта CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций) в случае закупки российских боевых самолетов.

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