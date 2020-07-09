Нью-Дели, , 15:14 — REGNUM Индийская компания Mahindra & Mahindra проведёт второе за год обновление дизайна внедорожника Roxor, продающегося в Соединённых Штатах. Об этом сообщает агентство Autocar India.

Причиной модернизации являются претензии корпорации FCA к внешнему виду авто. Там считают, что Roxor — это копия Jeep Wrangler.

Индийские автопроизводители проведут повторную модернизацию как радиаторной решётки Roxor, так и всего оперения этой модели. Автомобиль будет иметь более широкий капот. Кроме того, у обновлённого авто будет иная форма лицевой части.

Теперь внедорожник вообще не будет похож на Jeep, однако при этом он сохранит ретростиль.

В движение Mahindra Roxor будет приводить дизельный агрегат рабочим объёмом 2,5 литра и производительностью 62 л. с. Также модель укомплектуют 5-скоростной «механикой» либо 6-скоростным «автоматом» Punch 6L50.

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