Вашингтон, , 13:38 — REGNUM Американская компания Storyteller Overland представила три новые версии электрофургона для путешествий: Beast, Stealth Stels и Classic. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Автодома созданы на базе немецкого фургона Mercedes-Benz Sprinter. Они сочетают в себе внедорожные качества и стильный внешний вид. Кроме того, новинки имеют ёмкий литий-ионный аккумулятор.

Версия Beast Mode получила пакет улучшений RIP Agile Offroad RIP, который включает в себя: колёсные диски Rhino чёрного цвета, ряд фонарей для бездорожья, расширители колесных арок, а также спойлер капота и встроенный воздушный компрессор.

Фургон Stealth Mode окрашен в темно-серый металлик. Этот автодом оснащён чёрными колесами размером 18 дюймов, задней ступенькой с гидроизолированной решеткой и особой графикой на кузове.

Также любителям путешествий предлагается автодом Classic Mode.

Все фургоны имеют больше внутреннего пространства, более качественные кондиционеры, а также огромное количество розеток для зарядки гаджетов через USB.

Ранее немецкая тюнинг-компания Hartmann Vansports представила кемпер VP Gravity, созданный на базе Mercedes-Benz V250d Marco Polo Horizon.

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