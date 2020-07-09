Мадрид, , 12:58 — REGNUM Спортивное подразделение Seat Cupra представило электрический хэтчбек Cupra el-Born. Об этом сообщает издание «Городэй».

Ожидается, что хот-хэтч станет прямым конкурентом электрокара Volkswagen ID.3.

Стоит отметить, что el-Born станет первым электрокаром в модельной линейке Cupra, созданном на платформе MEB. Новинка стала логическим продолжением одноименного концепт-кара Seat, чья премьера прошла еще весной прошлого года.

От концептуальной модели серийное авто отличает оригинальный декор, оснащение салона и модернизированная передняя часть. Спереди el-Born оснащён новым бампером с подросшим воздухозаборником и специальным местом для логотипа.

Емкость батареи нового электрокара составляет 77 кВт-ч. Аккумулятор позволяет проехать автомобилю на одном заряде 500 км.

На авторынке новинка появится до 2021 года.

Напомним, в конце июня компания Cupra представила высокопроизводительную версию обновлённого кроссовера Ateca 2021 модельного года с двухлитровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 300 «лошадей».

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