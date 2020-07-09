Стокгольм, , 10:37 — REGNUM Шведская компания Volvo планирует добавить в свой модельный ряд купеобразный кроссовер V40, заявил старший вице-президент автопредприятия Лекс Керсемакерс. Об этом сообщается на сайте AutoExpress.

Новинка станет преемником, снятого с производства в августе 2019 года V40. С заводского конвейера кросс-купе должно сойти в течение следующих двух лет. Её главными конкурентами станут Audi Q2, BMW X2 и Mercedes-Benz GLA.

В качестве платформы для новинки выбрана «тележка» CMA. За счёт неё авто станет просторнее и позволит оснащать его гибридными и полностью электрическими двигателями. Стоит отметить, что эта платформа уже лежит в основе кросса XC40, поэтому моторы у авто будут одинаковыми.

«Нам надо сделать нечто креативное. Именно по этой причине мы приняли решение выпустить необычное новое поколение V40», — отметил Керсемакерс.

Он также добавил, что спустя некоторое время люди вернутся к классическим седанам и хэтчбекам, поскольку это абсолютно другая управляемость. Однако сейчас мы видим совершенно другую тенденцию, сказал топ-менеджер.

Напомним, в связи с кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса, 4,1 тысяч сотрудников по всему миру намеревается сократить автомобильный шведский концерн Volvo АВ.

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