Токио, , 10:20 — REGNUM Тюнинг-ателье D-SPORT представило комплект улучшений для модели Toyota Roomy. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Пакет доработок включает в себя нижние накладки на бамперы и пороги.

Кроме того, эти же детали предлагаются для модели Daihatsu Thor Custom, которая является ближайшим «родственником» Roomy (сборка обоих компактвэнов производится на заводе компании Daihatsu).

Цена передней «юбки» равна 46 тыс. иен (около 30 тыс. рублей), а задней — 52 тыс. иен (около 34 тыс. рублей). Боковые юбки стоят дороже — 63 тыс. иен (порядка 42 тыс. рублей).

Стоит отметить, что Roomy входит в десятку самых покупаемых моделей в Японии. За первые шесть месяцев здесь было приобретено 37 622 авто компании.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в июне текущего года в РФ было куплено 7364 новых автомобиля японской марки Toyota — на 14% меньше, чем в июне 2019 года.

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