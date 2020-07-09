Казань, , 10:16 — REGNUM В Казани технологию искусственного интеллекта для распознавания патологий грудной клетки по результатам компьютерной томографии внедрят ещё в два медучреждения, сообщает пресс-служба минцифры РТ.

Новая система появится в городской клинической больнице №7 и в республиканском онкодиспансере. Разработка, применяя технологию искусственного интеллекта, позволит составлять детализированный отчет о состоянии легких пациента с визуализацией. Результат будет у врача в течение пяти минут после загрузки снимков компьютерной томографии в систему.

Такая технология с начала июня уже работает в республиканской клинической больнице. До конца июля к ней планируют подключить и другие города республики. Кроме подозрений на коронавирус, система позволяет выявлять очаги раковых заболеваний и другие патологии.

Кроме этого, новая технология позволяет снизить нагрузку на медиков. Она в 15 раз экономит время врачей при анализе снимка компьютерной томографии и до семи раз — при сортировке и маршрутизации пациента.

ИА REGNUM напоминает, по прогнозам Минздрава, через несколько лет по всей России будет внедрена система электронных рецептов, а обеспечение льготными лекарствами полностью автоматизируют. Кроме того, россияне получат возможность записаться на прием к врачу, подать заявление на получение полиса или других медицинских документов через интернет — в личном кабинете сервиса «Мое здоровье».

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