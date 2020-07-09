Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Американский автопроизводитель Jeep (принадлежит итало-американской компанией Fiat Chrysler Automobiles) представил специздание для своего кроссовера Jeep Renegade под названием Orange Edition. Об этом сообщается на сайте компании.

Правда своему названию авто не совсем соответствует. Из оранжевого у модели только некоторые элементы экстерьера и интерьера. Новинка создана на основе комплектации среднего уровня Latitude.

Также версия Orange Edition выделяется наклейкой на капоте со стороны водителя с оранжевой полосой, оранжевым корпусом боковых зеркал и такого же цвета рамкой на вентиляционных отверстиях HVAC и динамиках.

Кроме того, автопроизводители оснастили машину 19-дюймовыми чёрными алюминиевыми колёсами и семидюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы Uconnect.

Напомним, с начала 2020 года по середину июня в России цены на машины Jeep выросли на 3−4%.

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