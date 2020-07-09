Амстердам, , 09:42 — REGNUM Ветряные электростанции, расположенные на шельфе вдоль побережья Нидерландов, будут охранять от случайного или умышленного вторжения судов автономные катера. Об этом сообщается на сайте C-Job Naval Architects.

Сейчас ветряные электростанции патрулируют специальные охранные службы. Однако эта услуга дорого обходится для владельцев ветряков. Поэтому в Нидерландах решили перепоручить задачи по патрулированию побережья автономным катерам.

Их разработкой занялся международный консорциум в составе: C-Job Naval Architects, Seazip Offshore Service, Морского исследовательского института Нидерландов и eL-Tec Elektrotechnologie, а также американской компании Sea Machines.

В итоге должно быть создано роботизированное патрульное судно Autonomous Guard Vessel (AGV), которое меньше и легче типового патрульного катера. Такое судно гораздо практичнее и выгоднее в эксплуатации.

Судно AGV снабжено оптическими камерами, радарами и стандартной системой морской автоматической идентификации AIS. Это оборудование поможет обнаруживать и идентифицировать суда в зоне патрулирования.

Ранее специалисты компании Ford создали технологию автономного вождения ADA (Active Drive Assist). Ею машины Ford будут оснащаться с 2021 года. Первым ADA получит электрокроссовер Mustang Mach-E.

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