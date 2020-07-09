Берлин, , 09:10 — REGNUM Немецкая корпорация Audi представила прототип нового электрокроссовера Q4 Sportback e-tron. Об этом сообщается на сайте 3Dnews.ru.

Массовое производство Q4 Sportback будет налажено в 2021 году. Электрокроссовер станет прямым конкурентом Jaguar I-Pace и Tesla Model X.

Стоит отметить, что экстерьер четырёхдверки напоминает концептуальную модель Audi Q4 e-tron concept, которая была продемонстрирована компанией на Женевском автосалоне в прошлом году.

Длина новинки составляет 4600 мм, а расстояние между осями равно 2770 мм. Автопроизводители оснастили кросс-купе восьмиугольной решёткой радиатора Singleframe, более широкими колёсными арками, светодиодными фонарями, а также подсвечивающимся логотипом e-tron.

Собран электрокроссовер на «тележке» MEB от немецкого концерна Volkswagen. Электрокар комплектуется двумя электродвижками — по одному на каждой оси. Суммарная мощность моторов составляет 306 «лошадей», запас хода электрокара равен 450 км (по циклу WLTP).

Напомним, автопроизводитель Audi планирует к 2025 году расширить модельную линейку двадцатью электрокарами.

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